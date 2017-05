Gent zette kers op taart van mooi seizoen: "De basis is gelegd om steevast mee te spelen om de prijzen"

In onze prognoses hadden we Gent op de derde plek gezet, na Standard en Anderlecht. Uiteindelijk was het ook de plaats waar Gent eindigde. Maar er kwam nog een toemaatje met de bekerwinst, en zo deed Gent misschien toch beter dan we hadden verwacht vooraf.

"Als je ziet vanwaar we komen, dan is dit wel een heel geslaagd seizoen”, aldus coach Dave Mattheus in een reactie aan Voetbalkrant.com. “We hadden nooit verwacht dat we zover zouden raken en tot drie speeldagen voor het einde nog zouden meespelen voor de titel. En de Beker pakken? Dat hadden we zeker niet durven dromen."

"Ik denk dat we hiermee een basis gelegd hebben voor de toekomst om ook de komende jaren steevast mee te spelen om de prijzen en de top-3. Er zit absoluut zeker nog progressie in deze ploeg, er zit nog marge op. We willen zoveel mogelijk de groep samen houden én nog wat gerichte versterkingen doen. Dan kunnen we verder groeien."