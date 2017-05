Na het EK ook een WK voor Flames? "Te ver vooruitkijken heeft geen zin, maar het zijn landen die we aankunnen als we top zijn"

“Ik ben tevreden met die loting en we maken kans. Puur statistisch gezien hebben we wel de enige groep met drie landen die aanwezig zullen zijn op het EK, dus het wordt geen wandeling in het park”, beseft ook bondscoach Ives Serneels.

“Maar iedereen in het vrouwenvoetbal weet dat het landen zijn die – als we top zijn – we aankunnen. In totaliteit moeten we dus tevreden zijn met die loting. Te ver vooruitkijken heeft geen enkele zin, voor Servië heeft ons dat ook geen deugd gedaan. Dat weet ik nu.”

“De uitdaging die we nu intern hebben is om jarenlang verder te borduren op dit succes. Op korte termijn gaan we met een volle focus richting het EK. Bijna de volledige groep heeft ondertussen al aangegeven dat we ook na het EK willen verder groeien.”