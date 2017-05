Niet vergeten! Vanavond tweede aflevering Red Flames

De Flames hebben het de voorbije jaren goed gedaan en mogen deze zomer voor het eerst naar een groot toernooi. Daartoe komt de VRT met een mooi plan.

Niet alleen gaan ze de EK-matchen van de Flames live uitzenden, in aanloop komt er ook een tweedelige documentaire over de Flames. De ploeg werd gevolgd in de EK-kwalificatie, op de Cyprus Cup en nog veel andere plaatsen.

Vanavond omstreeks 21.15 uur is er de tweede aflevering op televisie. U kijkt toch ook opnieuw, net als vorige week?