Over alle clubkleuren heen: erg mooi gebaar van Chelsea ... vrouwen na aanslagen Manchester

Daarbij werden de aanslagen van eerder deze week na een concert van Ariana Grande zeker niet vergeten. De speelster van Manchester City waren uiteraard aangedaan deze week.

Maar: de tragische gebeurtenissen hebben ook de rest van Engeland (en de wereld) geschokt. Voor de wedstrijd was de opwarming dan ook het toneel van een érg mooi gebaar.

Zowel de speelsters van Chelsea als die van Manchester City kwamen namelijk het veld op met een shirt "I love MCR", de campagne die is opgestart om steun te betuigen aan de slachtoffers.

Both @ManCityWomen and @ChelseaLFC warmed up in 'WE ♥️ MCR' shirts before tonight's gamehttps://t.co/yXFmI8MYvH pic.twitter.com/h8VEiCIURg