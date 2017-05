Verrassende transfer van Heist naar Gent: "DÃ© kans om stap hogerop te zetten"

Stephanie Suenens trekt namelijk naar AA Gent, het team dat afgelopen jaar nog de Beker van België won. De 25-jarige ex-middenveldster van Anderlecht en Antwerp kan ook uitstekend op de flank overweg.

Bij Gent moet ze voor wat extra ervaring zorgen en met het verdwijnen van Elke Van Gorp (naar Anderlecht) is het een mooie stap voor de speelster om nog eens te spelen bij een Belgische topclub.

"In Heist heb ik het plezier in het voetbal teruggevonden", aldus Suenens in Gazet van Antwerpen over haar overstap. "Voor mij is dit dé kans om een stap hogerop te zetten. Gent is een van de toonaangevende clubs in België, ik kon dat bod niet afslaan."