KRC Genk Ladies hebben nieuwe keepster beet

Genk had al flink wat versterkingen binnengehaald en heeft met Davinia Vanmechelen al een topmiddenveldster van Standard aangetrokken, nu gaan ze ook over de landsgrenzen heen kijken.

Daarbij kwamen ze uit bij de 27-jarige keepster Dianne Reemers. "Zij komt over van PSV waar zij de doublure was voor international Angela Christ. Dianne speelde eerder ook voor VVV en komt tevens uit voor het Nederlandse politie-elftal", klinkt het bij de Genk Ladies in een persbericht.

Reemers moet voor extra ervaring zorgen bij de keepsters van de KRC Genk Ladies. Op het vorige EK voor politie-elftallen werd Reemers vijfde met de Nederlandse nationale ploeg.