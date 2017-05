Standard pakte onverhoopte titel: "Doet extra deugd daarom"

"Alles liep dit jaar tegen. We waren vier punten kwijtgeraakt in het begin van het seizoen, hebben veel pech gehad met de arbitrage, ... Er was heel wat aan de hand dit seizoen", aldus Sanne Schoenmakers.

"En we waren ook bijzonder veel ervaring kwijt dit seizoen. Enkel Imke Courtois, Julie Biesmans, Aline Zeler en ik waren al langer dan twee seizoenen bij de A-ploeg van Standard. Veel van de jonkies hebben we tijdens dit seizoen enorme stappen zien zetten. Het maakt deze titel nog net iets specialer."

Een gedachte die wordt gedeeld door Julie Biesmans: "We werden na enkele maanden afgeschreven, maar we zijn er blijven voor gaan en zo hebben we toch nog de titel gepakt. Een erg sterke prestatie en daarom verdienen we deze titel ook wel." Het moet gezegd: de Rouchettes bleven steeds terugknokken.

In een uiterst spannend seizoen konden ze uiteindelijk op basis van gewonnen wedstrijden de eindwinst pakken. Zonder de punten die ze kwijtspeelden aan de groene tafel waren ze uiteraard veel eerder kampioen geworden. Niets op af te dingen dus eigenlijk.