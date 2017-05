Moedig Tienen eindigde seizoen met leuk duel tegen ... cafÃ©ploeg

Moedig Tienen eindigde seizoen met leuk duel tegen ... caféploeg Tweet door Redactie



Foto: © Jana Polfliet Het seizoen van Eva's Tienen? Dat was er misschien eentje om snel te vergeten. Maar de speelsters die tot op het einde bleven verdienen wel een medaille voor moed en zelfopoffering. En afsluiten deden ze met een leuke partij. Na een lang en moeilijk seizoen waren de speelsters van Eva's Tienen namelijk nog niet uitgevoetbald, zoveel was duidelijk. Een week na de laatste competitiematch kwamen ze namelijk nog eens uit tegen een caféploeg uit de buurt. Het werd onderdeel van een leuke avond, waar verder ook de jeugdploegen speelden tegen hun ouders. De caféploeg was bijzonder gebrand op een overwinning tegen de Eva's. Met een mix van A-ploeg en B-ploeg werd het uiteindelijk 2-7 in het voordeel van de caféploeg. Na de partij verbroederden beide partijen maar wat graag, ook voor de foto van een geblesseerde speelster.

