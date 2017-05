OHL deed het niet slecht, maar zoekt constanten

OH Leuven werkt zoals elk jaar gestaag verder. Het heeft flink wat jong talent in de rangen rondlopen, maar dit seizoen had het eindelijk ook wat meer ervaring - vooral achterin.

Dat kwam de Leuvenaars ook goed van pas, waardoor er in sommige duels al eens een stuntje in zat. Maar het spel maken bleek soms wel nog iets te moeilijk - Tienen pakte drie keer een puntje tegen OHL, hun enige punten van het seizoen.

Aan de club dus om door te groeien. "We willen stap voor stap beter worden", klonk het al meermaals bij trainster en enkele speelsters. Naar volgend seizoen toe zal er vermoedelijk opnieuw slim worden ingekocht.