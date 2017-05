Tsjakka: dubbel voor Tessa Wullaert Tweet door Redactie

Tessa Wullaert is bezig met oogsten in Duitsland. Na de Bundesliga was nu ook de Duitse Pokal een prooi voor de Belgian Red Flame. Wolfsburg nam het in de finale van de Duitse Beker - net als vorig jaar overigens - op tegen Sand. En dus wilden Wullaert en co maar wat graag zichzelf ook opvolgen op de erelijst. Het nummer 1 tegen het nummer 8 van de Bundesliga, op papier een haalbare kaart dus. Maar het was meer dan een uur wachten op het eerste doelpunt. Harder - op het EK een tegenstander van Wullaert & co - opende de score. Vijf minuten later maakte ze er ook al 0-2 van in Keulen, de aansluitingstreffer van Damnjanovic kwam te laat. En zo heeft Wullaert na de Duitse competitie nu ook haar tweede beker te pakken: drie prijzen in twee seizoenen, dat is niet slecht te noemen.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.