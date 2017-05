Terugkeer van de BeNe League? "Gesprekken kunnen links en rechts worden opgestart" Tweet door Redactie

Ives Serneels spreekt over de BeNe League

Foto: © photonews De Super League zal volgend jaar met zes teams worden gespeeld. En dat is simpelweg te weinig én niet goed voor het Belgisch voetbal. De exodus van topspeelsters gaat ondertussen onverstoorbaar verder. Het verdwijnen van de BeNe League was zowel in België als Nederland een klap. Maar? Maar het zou wel eens kunnen dat de BeNe League binnen afzienbare termijn alsnog zou terugkomen. Binnen de KBVB denken ze hardop na over hoe ze de competitie aantrekkelijker kunnen maken. Dat niemand binnen België voorlopig op de kar sprong is wat dat betreft een veeg teken. En dus kijken ze misschien opnieuw naar het buitenland. “Links en rechts kunnen er misschien alweer gesprekken worden opgestart”, aldus bondscoach Serneels in De Zevende Dag. Het is overigens ook duidelijk dat het voor iedereen een stap in de goede richting zou zijn: “Ook in Nederland klinkt die vraag wel bij de speelsters. Je hebt dan gewoon meer goede speelsters in de competitie, nu zijn die gesplitst”, geeft Lenie Onzia toe.

