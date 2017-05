Recordinternational Zeler verlaat Standard en trekt naar ... Anderlecht Tweet door Redactie



Foto: © FB Aline Zeler Opmerkelijke transfer in het vrouwenvoetbal. Aline Zeler zal namelijk Standard inruilen voor Anderlecht. En zo verlaat nog een sterkhoudster de Rouchettes. Zeler speelde 90 keer voor haar land en werd de voorbije seizoenen steevast kampioen met Standard. Zeler wordt later deze week 34 en wilde daarom na zeven seizoenen bij de Rouchettes nog eens bij een nieuwe ploeg spelen. Een opmerkelijke overstap misschien wel, al speelde Zeler in het verleden tussen 2006 en 2009 ook al eens drie jaar bij paars-wit. Nu keert ze dus terug naar het Brusselse. Dat nieuws werd inmiddels aan onze redactie bevestigd. Ook Sarah Wijnants komt (meer dan waarschijnlijk) over van Standard naar Anderlecht, terwijl met Elke Van Gorp ook al een topspeelster werd weggehaald bij AA Gent. Anderlecht lijkt zo steeds meer dé te kloppen ploeg naar volgend seizoen toe.

