Deze speelster van Tienen trekt over de landsgrenzen

Luijks speelde de voorbije jaren in België en zeker bij Lierse leverde dat toch wel wat succesjes op. Het voorbije jaar ging ze aan de slag bij Eva's Tienen, waar diverse speelsters op het einde van het seizoen al niet meer konden spelen.

Rotterdam

Nu trekt de aanvalster opnieuw naar Nederland, voor een mooi avontuur bij een club naar haar hart. Luijks is zoals geweten hevige fan van Feyenoord en zal het komende seizoen ook spelen in Rotterdam, zij het bij Excelsior Barendrecht.

Bij die club tekende eerder ook al Belgian Red Flame Sofie Van Houtven. Het is een nieuwe club in de Eredivisie, een samenvoeging van de krachten tussen Excelsior Rotterdam en Barendrecht. "Proud to tell with my big love for Rotterdam I have signed for Excelsior! ", aldus de speelster fier op de sociale media.