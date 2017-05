Heist zet in op de jeugd en komt met eigen academie (voor werkelijk iedereen)

"We willen terug voor meisjesvoetbal in Heist-op-den-Berg zorgen. Letterlijk alle meisjes van 8 tot 18 jaar kunnen in onze nieuwe dames-jeugdwerking terecht, in verschillende formules", klinkt het in een persbericht van de club.

"We willen ook meisjes die graag zaalvoetballen daar bij KSK Heist de mogelijkheid toe geven, daarom zal er vanaf volgend seizoen een zaalvoetbalteam van de KSK Heist Ladies zijn. Die zullen hun wekelijkse zaalvoetbalwedstrijd spelen in een plaatselijke dameszaalvoetbalcompetitie."

Om de jeugd nu al aan het voetballen te krijgen, organiseert de club bovendien op 24 juni ook een voetbalinitiatie voor meisjes in & rond Heist-op-den-Berg die graag willen voetballen.

Nieuws vanuit Heist overigens: Lynn Senaeve zal volgend seizoen spelen bij Woluwe. Opmerkelijk: de keepster zal dat als veldspeelster doen in eerste nationale. Ook afgelopen seizoen deed Senaeve het een paar keer degelijk tot goed op het middenveld, toen een vingerblessure haar uit doel hield.