Finale Champions League draait bij vrouwen uit op penaltythriller



Foto: © photonews De finale van de Champions League bij de vrouwen werd en echte thriller. Strafschoppen moesten uiteindelijk de beslissing brengen. In Cardiff stond de finale van de Champions League bij de vrouwen op het programma, enkele dagen voor de finale bij de mannen. Met Lyon en PSG stonden twee Franse kemphanen tegenover elkaar. In de eerdere duels dit seizoen bleek PSG meermaals het zwarte beest van Lyon, dat verder alles en iedereen naar huis speelde een heel seizoen lang. In een bikkelharde strijd werd uiteindelijk niet gescoord. Alex Morgan viel snel uit met een blessure, Hegerberg voor Lyon en Delie voor PSG misten opgelegde kansen en na 120 minuten was er nog steeds niet gescoord. Voor meer dan 22.000 fans werd ook dát een absolute nagelbijter. Na 16 straschoppen was het 7-6 voor Lyon, nadat keepster Bouhaddi de beslissende tegen de netten schoot.

