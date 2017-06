KRC Genk Ladies nodigen Joseph Akpala uit na uitspraak: "Voetbal sport voor mannen, niet voor vrouwen"

"Natuurlijk was dat geen penalty", aldus Akpala bij PlaySports tijdens de rust van KV Oostende - Genk. "Dit is een spel voor mannen, niet voor vrouwen." Een ongelukkige uitspraak, op zijn minst met meer dan 30.000 speelsters in ons land én net op de dag dat de UEFA een campagne lanceert om vrouwenvoetbal tot meest gespeelde sport te maken in Europa.

"Zo'n uitspraken zijn jammer", laten de KRC Genk Ladies weten via de sociale media. "Graag nodigen wij hem dan ook uit op onze wedstrijden om hem van het tegendeel te bewijzen." De spits van Oostende, met een verleden bij onder meer Club Brugge, mag dus volgend seizoen eens gaan kijken naar een wedstrijd van de Genk Ladies.

Ook op Twitter waren er enkele reacties op de uitspraken van de bonkige aanvaller:

Joseph Akpala at half time:

"Football is a game for men, not woman..." #KVOGNK pic.twitter.com/ceCuQLE6yh — Jero Jansen (@JeroJansen) May 31, 2017

Akpala blijft liggen na een tussenkomst van Ryan .... tja voetbal is niet voor vrouwen Joseph!!!!! #KVOGNK — Etiennesson (@mxbiker85) May 31, 2017

Joseph Akpala: "It's a game for men, not for ladies." FYI: a lot of women playing soccer, and good at it! @kvoostende @BelRedFlames #kvogenk — Tom Uytterhoeven (@TomUytt) May 31, 2017