Red Flames boeken knappe cijfers ... kijkcijfers

De voorbije weken kwam de docureeks Red Flames op één. Een tweedelige documentaire over de Flames was dat. De ploeg werd gevolgd in de EK-kwalificatie, op de Cyprus Cup en nog veel andere plaatsen, van de hand van Bart Aerts.

Ook de EK-wedstrijden gaat de VRT deze zomer overigens uitzenden. De docureeks toonde alvast aan dat er wel dégelijk een achterban is voor het vrouwenvoetbal in België.

Naar de eerste aflevering op 18 mei keken niet minder dan - hou u vast - 447.987 mensen. Daarmee was het programma het op zeven na meest bekeken programma van de dag. De tweede aflevering - op Hemelvaart, toen veel mensen op verlengd weekend waren - klokte af op 314.362 kijkers. Toch ook nog een érg mooi resultaat.