Dames OHL met flinke ambitie aan start Super League: "Moeten geloven in play-off 1"

"We zitten in een stijgende lijn met onze ploeg en we willen in de nieuwe jaargang het principe van de hel van OHL nog meer waarmaken. Iedereen moet schrik krijgen om naar Leuven te komen spelen", is trainster Niki Decock ambitieus.

Ambitie en continuïteit

"De ambitie ligt op die play-off 1 en we hebben voor een kern en staf gekozen van mensen die in het project geloven. We zijn er nu al een tijdje mee bezig en zetten steevast stappen."

Slotsom: "We geloven er 100% in voor het nieuwe seizoen om onze ambities ook waar te maken. We willen oogsten op termijn en daarvoor is ook de continuïteit belangrijk."