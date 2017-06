De toernooifie? Feestje bij Kontich, Briel en Halveweg Tweet door Redactie



Foto: © Erik Dockx Er stonden in dit verlengd weekend weer enkele erg leuke toernooien op het programma. We vroegen u om ook jouw duit in het zaakje te doen en u reageerde massaal! Kontich nam met een knaller afscheid van het seizoen met winst in het toernooi voor speelsters tot 16 jaar in Nieuwpoort. Ze hebben achtereenvolgens van VVG Alveringem (3-0) en de KAA Gent Ladies (0-0) na strafschoppen (2-1) geklopt en vervolgens ook de finale van DVK Egem (8-0) gewonnen. (Zie ook boven) De Dames van FC Briel wonnen dan weer de Mallywood Cup 2017, in tropische temperaturen. Na een 7 op 12 in de groepsfase kwam er een finale tegen de Vedetjes aan te pas. Die werd gewonnen met een eindstand van 4-1. De doelpunten kwamen van Sarah De Troetsel, Thalytha Meysman (2x) en Lynn De Block. En ook FC Halveweg deed het dit weekend bijzonder goed, en wel op een tornooi in Hechtel in het Beachsoccer! Voor de eerste keer hadden ze ook een damesreeks en die werd door Halveweg naar hun hand gezet. Proficiat!

