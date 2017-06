Dubbel voor Philtjens - maar wat deed die keepster van Ajax?

Het stadion van Den Haag was het schouwtoneel voor de match tussen Ajax en PSV. Op papier waren de Amsterdammers favoriet en uiteindelijk zouden ze die favorietenrol ook waarmaken.

Bij de rust was het nog 0-0, na de koffie trokken de Ajacieden de wedstrijd naar zich toe. Van Lunteren en van den Bighelaar zorgden voor de doelpunten, de club uit Eindhoven had geen reactie meer in huis.

De dubbel zo voor Davina Philtjens en haar team; In de eerste helft werd een doelpunt van PSV wel afgekeurd voor buitenspel en de Spaanse keepster van de hoofdstedelingen deelde in de eerste helft een serieuze klap uit - zie ook onderstaande beelden: