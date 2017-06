UEFA wil van vrouwenvoetbal meest gespeelde sport maken - u speelt toch mee?

Anderlecht-fans door het dolle heen na transfer Kums: "Welkom thuis, Sportingboy!" RSC Anderlecht heeft zijn eerste grote zomeraanwinst beet. Sven Kums keert terug naar de club waar hij zijn jeugdopleiding kreeg en moet het vertrek van Youri Tielemans opv...

'Man van 30 miljoen' spreekt over zijn toekomst: "Herman Van Holsbeeck moet mij ook begrijpen" Leander Dendoncker speelde een waanzinnig jaar bij RSC Anderlecht en dus wenkt ook voor hem een lucratieve transfer naar het buitenland. Of niet? Herman Van Holsbeeck wil h...

Real Madrid wil zichzelf geen favoriet noemen: "Niemand is favoriet in deze match, het is 50-50" Zinedine Zidane kan zijn nog relatief jonge trainerscarrière al meteen in de geschiedenisboeken zetten door net als vorig jaar de Champions League te winnen. Maar in de per...

Vincent Kompany is terug Rode Duivel, máár Eden Hazard blijft de aanvoerder: dit heeft de natuurlijke leider daar zelf over te zeggen Vincent Kompany is dan wel opnieuw Rode Duivel, de aanvoerdersband blijft om de arm van Eden Hazard zitten. En dus schikt Vince the Prince zich in een nieuwe rol.

Dries Mertens werd aan Chelsea en zelfs het grote FC Barcelona gelinkt, daarom bleef hij toch bij Napoli Dries Mertens verlengde eind mei zijn contract bij Napoli tot medio 2020. Zo kwam er meteen een einde aan de speculaties over zijn toekomst.

Een finale om van te smullen! Ronaldo schrijft weer geschiedenis, Mandzukic reageert op fabelachtige wijze (mét beelden!) Cristiano Ronaldo was dé man van het seizoenseinde bij Real Madrid. De Portugese ster had een belangrijk aandeel in de Champions League-campagne van de Koninklijke en trok ...

Hartverscheurend: Terminaal ziek jongetje, die nog door Lukaku het veld werd opgedragen, krijgt slecht nieuws Sommige zaken overstijgen toch het simpel voetbalspelletje. Bradley Lowery, een vijfjarige trouwe Sunderland-fan, kreeg van de dokters te horen dat zijn kanker op korte tij...

Sergio Conceiçao trok naar FC Porto en niet naar Standard, maar ook deze Belgische belofte maakt onderdeel uit van de deal Eerder deze week raakte bekend dat Sergio Conceiçao FC Nantes inruilt, niet voor Standard maar wel voor FC Porto. Daar volgde de oefenmeester Nuno Espirito Santo op. Opvall...

UEFA neemt uniek besluit voor de Champions League-finale uit veiligheidsredenen Eén ding is zeker voor de finale van de Champions League: de spelers van Juventus en Real Madrid zullen geen last hebben van de regen. De UEFA heeft namelijk besloten om he...