Vandaag weten we het, dit zijn de (erg verrassende) genomineerden voor de Sparkle

Het is al voor het derde jaar op rij dat we op zoek gaan naar de beste speelster in de Belgische competitie. Op de erelijst staan al Tessa Wullaert en Aline Zeler. Er wordt ook gezocht naar de beste belofte en de beste doelvrouw.

De genomineerden zijn inmiddels bekend gemaakt door de organisatie. Daarbij zijn toch ook enkele zeer verrassende namen te vinden. Proficiat aan deze genomineerden:

Beste belofte:

De Caigny Tine (RSC Anderlecht)

Bey-Temsamani Anaïs (Oud-Heverlee Leuven)

Vanmechelen Davinia (Standard de Liège)

Beste doelvrouw:

Lemey Diede (RSC Anderlecht)

Lichtfus Lisa (Standard de Liège)

Senaeve Lynn (KSK Heist)

Beste speelster:

Courtois Imke (Standard de Liège)

Mermans Lien (KRC Genk Ladies)

Suenens Stephanie (KSK Heist)

Voor de gelegenheid zal de derde editie doorgaan in de Thermae Palace op zondag 4 juni 2017. De deuren gaan open vanaf 14 uur, een uurtje later begint de effectieve uitreiking. Straks weten we dus wie op de erelijst terecht komt.