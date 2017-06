Anderlecht gaat internationaal in aanloop nieuwe seizoen Tweet door Redactie



Foto: © Louis Evrard De vrouwen van Anderlecht gaan internationaal in aanloop naar het nieuwe seizoen. Ze willen zich dan ook in de allerbeste omstandigheden voorbereiden op het nieuwe seizoen. De vrouwen van Anderlecht zijn klaar om volgend seanizoen eindelijk Standard naar de kroon te steken en hebben daartoe met Elke Van Gorp (AA Gent), Aline Zeler (Standard) en Sarah Wijnants (Standard) al enkele toppers binnen gehaald. De titel is het doel en dus gaat het team zich zo goed mogelijk proberen voor te bereiden. "Voor het voorbereidingsprogramma voor het nieuwe seizoen gaan we op stage naar Spanje (Madrid) aansluitend met het Internationaal tornooi van Atlético Madid met Sevilla en Montpellier." Om de voorbereiding af te sluiten zal Anderlecht ook nog op bezoek bij PSV Eindhoven een wedstrijd afwerken. Het moge duidelijk zijn: bij paars-wit gaan ze echt niets aan het toeval overlaten.

