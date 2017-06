Primeur voor het EK Ã©n de Flames: Panini is van de partij

Maar dat is nu verleden tijd, want voor het EK 2017 in Nederland is er wel degelijke een Panini-boek gemaakt. De stickers zijn inmiddels gedrukt en kunnen worden aangekocht.

Niet elk deelnemend land biedt de stickers aan in de plaatselijke winkels, maar via Panini zelf kan je ook een heel eind komen in de vervollediging van een uniek boek voor het vrouwenvoetbal.

Ook voor de Belgian Red Flames is het uniek, want zij krijgen zo eens te meer een extra portie aandacht. En wie wil nu niet de Flames verzamelen om in zijn stickerboek te kleven?