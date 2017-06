Red Flames doen 10 kilometer lang duit in het zakje voor Plan BelgiÃ«

Red Flames doen 10 kilometer lang duit in het zakje voor Plan België Tweet door Redactie



Foto: © photonews De voorbereiding van het EK vrouwenvoetbal in Nederland zal op dinsdag 6 juni écht beginnen bij de Belgian Red Flames. Maar op maandag was er al een leuk aperitiefje. Zo gingen de Belgian Red Flames aan de bak op de Hasselt Urban Trail op 5 juni, waar ze tien kilometer liepen voor het goede doel. Dit in samenwerking met en voor Plan België. Ready 4 #HasseltUrbanTrail 😊

👊 @planbelgie @planbelgique pic.twitter.com/My8tYwEabY — Belgian Red Flames (@BelRedFlames) June 5, 2017 Niet alle Flames waren al aangesloten bij de groep, maar toch een erg mooie geste van de nationale vrouwenploeg om zich dan in te zetten voor het goede doel. Een tiental Flames tekenden present, net als de kinesisten van het team. Na een ontspannen loopje van tien kilometer kon er zelfs nog een lach af bij de Flames. In blakende gezondheid kunnen ze de laatse, lange rechte lijn richting het EK in Nederland gaan inzetten. 10 km ✔😄 Thx 4 having us, #HasseltUrbanTrail 😉 @planbelgie @planbelgique pic.twitter.com/cGvSoZNAsF — Belgian Red Flames (@BelRedFlames) June 5, 2017

