Imke Courtois stopt binnenkort als voetbalster, maar weet al wat ze daarna gaat doen

Spijt dat ze gaat stoppen? Neen, die heeft ze niet. Ook al hebben de Red Flames met Italië, Roemenië, Portugal en Moldavië op weg naar het WK 2019 een erg haalbare loting gekregen.

"Ze moeten daar bij zijn én dan zal ik de eerste zijn om te juichen", aldus Courtois in gesprek met Sport/Voetbalmagazine. "Maar ik voel een zekere saturatie, het gaat na meer dan 20 jaar in het voetbal moeilijker om je op te laden. Zeker gezien het niveau na het stoppen van de BeNe League opnieuw omlaag is gegaan in de competitie."

Wat Courtois dan wél gaat doen? "Voetbal is niet het enige dat mij gelukkig kan maken. Ik wil reizen naar Japan, Nieuw-Zeeland, Australië. Een vreemde taal leren, Italiaans of zo. En een muziekinstrument leren spelen." Genoeg plannen op het schema voor de Red Flame dus, ook na het EK.