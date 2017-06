Davinia Vanmechelen werd beste belofte

Davinia Vanmechelen werd assistenkoningin in de Super League en zit in de ruime voorselectie voor het EK 2017 in Nederland. Vanuit het middenveld toonde ze meermaals mooie dingen én enkele knappe doelpunten, zowel bij de Rouchettes als bij Genk.

"Ik moet het team danken voor deze prijs, want zonder hen had ik het niet kunnen doen", aldus de jonge middenveldster van Standard. Die volgend jaar wel naar een andere ploeg trekt.

Dan zal ze uitkomen voor de KRC Genk Ladies. Ook een praktische beslissing, want Vanmechelen is afgestudeerd aan het middelbaar en zal volgend seizoen in Hasselt verder studeren. Maar eerst nog een EK-zomer dus.