VIDEO: de weg naar het WK? Oefenen en blijven oefenen - en af en toe een beetje fietsen

Emma Coolen wil graag naar het WK 2019 met de Oranje Leeuwinnen. Een lange en harde weg zal het worden om op dat niveau te raken, maar toch alvast leuk dat ze doelen heeft in het leven.

Met enkele vlogs wil ze nu haar weg naar de top vastleggen. En vooral het harde en vele strijden tussendoor vermoeden wij dan weer. In haar vierde vlog legt ze uit wat ze allemaal doet tijdens de zomerstop. Het gaat over oefenen, oefenen en blijkbaar ook blijven oefenen.

In haar steeds terugkerende dilEmma's heeft Coolen het verder onder meer over leven onder een brug in Zweden of net niet, en of een ezel dan wel een krokodil haar voorkeur wegdraagt. Meer weten? Bekijk de video. Opgelet: het laden daarvan kan even duren.