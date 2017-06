Waanzin: Flames tegen Nederland ... in uitverkocht stadion! Tweet door Redactie



Foto: © photonews De Belgian Red Flames zijn sinds dinsdag in de laatste, lange rechte lijn voor het EK 2017 in Nederland. Voor de wedstrijd van 24 juli tégen het gastland is er in ieder geval al waanzinnig nieuws. De wedstrijd van 24 juli tussen Nederland en België, die in Tilburg zal worden gespeeld, is nu al helemaal uitverkocht. Het is de tweede wedstrijd van het EK waarvoor geen tickets meer verkrijgbaar zijn. De eerste wedstrijd die werd uitverkocht was - logischerwijze misschien - de openingswedstrijd van Oranje in eigen huis tegen Noorwegen op 16 juli. Dan spelen de Flames hun eerste wedstrijd tegen Denemarken. De openingswedstrijd van het EK is UIT-VER-KOCHT😎! @MandyVDBerg4 mocht dit topnieuws gaan vertellen! #onsEK pic.twitter.com/ncUF5O5Irn — OranjeLeeuwinnen (@oranjevrouwen) 7 juni 2017 Voor de openingswedstrijd zullen niet minder dan 25.000 supporters in het stadion zitten, voor de match in het Koning Willem II-stadion zullen er dat zo'n 14.000 zijn.

