KRC Genk Ladies bereiden zich met intens programma voor op nieuwe competitie

Op woensdag 19 juli beginnen ze eraan in Genk met de eerste trainingen en voorbereidingen, een week later (25/7) staat er in Eindhoven tegen FC Eindhoven al een eerste oefenpot op het programma.

De fans die hun speelsters aan het werk willen zien? Op woensdag 2 augustus wordt geoefend tegen Tongeren, het weekend daarop is er een stage inclusief oefenwedstrijd tegen Woluwe op de Luc Nilis-cup in Zonhoven.

Daarna wordt ook nog gespeeld tegen Moldavo (9/8), Essen (13/8), de nationale U19 (15/8), PSV (18 of 19/8) en PEC Zwolle (28/8). Een erg druk en internationaal programma dus.