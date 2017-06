Bondscoach moet nog knopen doorhakken: selectie wordt gemaakt in twee fases

“Er was het idee om inderdaad begin juni 23 meisjes aan te duiden. Maar dat was praktisch niet haalbaar. De vier-vijf meisjes die zich dan standby moeten houden, hoe moeten die dat zien te regelen allemaal thuis?”

“De Engelsen staan op dat gebied nog verder dan ons, dus zij kunnen dat doen - ze volgen de speelsters die stand-by zijn nog meer op. Bovendien stelt het ons in staat om in juni toch nog wat te kijken bij wie de drive aanwezig is. Ze moeten laten zien dat ze er bij zijn.”

“Na elke stage maak ik een lijst met 23 namen die er voor mij zouden moeten inzitten. En zo bouw je iets op naar de EK-selectie toe. Maar het zal sowieso een moeilijke keuze zijn op het moment zelf", aldus de bondscoach in alle eerlijkheid.