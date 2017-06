Flames nodigen uit met dit leuk filmpje Tweet door Redactie



Foto: © Leo Stolck De Belgian Red Flames genieten deze zaterdag van een dagje rust. Morgen gaan ze echter opnieuw vol aan de bak, met onder meer een speciale oefenwedstrijd met en tegen Gullegem. Zoals geweten gingen de Red Flames - met ambassadrice Tessa Wullaert op kop - de uitdaging aan. De Play United-challenge om volledig te zijn. En dus komt er ook een oefenwedstrijd aan. Tegen Gullegem. Die wonnen onlangs nog zilver op het EK en zijn dus een te duchten tegenstander. Voor het goede doel mogen zij op zondagavond verzamelen blazen in Tubeke. Op het Nationaal Oefencentrum kunnen ze daar dan spelen tegen hun helden of zeg maar heldinnen, de Belgian Red Flames. In een leuk filmpje nodigden de Flames Gullegem uit.

