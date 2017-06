Nederland oefende al tegen Japan, Flames zijn gewaarschuwd Tweet door Redactie



Foto: © photonews De Belgian Red Flames spelen op dinsdag in Leuven tegen Japan. De Japanners zijn echter al in de Lage Landen en oefenden ook al tegen Nederland. Op de Algarve Cup begin maart won Nederland nog erg verrassend met 3-2 van Japan, dus wilde Nippon uitpakken met een revanche. In Breda werd het dan ook een spannend duel. Beide teams kregen in de eerste helft kansen voldoende om de score te openen, maar het was wachten tot op het uur Yokoyama voor de 0-1 zorgde. De Oranje Leeuwinnnen gingen nog op zoek naar de gelijkmaker, maar die kwam niet meer. En zo won Japan zijn eerste oefenwedstrijd tegen de Lage Landen in Nederland. De Flames zijn gewaarschuwd, want de Japanners hanteerden vaak de lange bal tussen de verdedigster van Oranje en ontwikkelden zo heel wat kansen.

