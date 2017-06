Gelijkspel tegen absoluut topland Japan opsteker voor Courtois: "Fysiek tien Ã  twintig procent beter"

Nu moeten we nog meer rust in ons spel brengen zodat we ook eens de wedstrijd kunnen domineren -Imke Courtois Deel deze quote:

Zo'n tegenstander kregen ze al eens voor de kiezen op Cyprus. "In de Cyprus Cup hebben we tegen Noord-Korea gespeeld, die ook heel vinnig speelden en daartegen verdronken we. Dat hebben we proberen opvangen door fysiek allemaal minstens tien à twintig procent beter te worden. We zijn op de goeie weg."

Nu komt er nog een stage met maar liefst drie oefenmatchen. "Fysiek zijn we op de goeie weg, maar we moeten nog meer rust brengen in het spel, zodat we ook eens de wedstrijd kunnen domineren", sloot Courtois af.