Cayman was dÃ© beste op het veld: "Maar ik had hem moeten binnenshotten"

"In de eerste helft ging het wel moeilijk, maar na de rust konden we voor gevaar zorgen op de tegenaanval. We speelden in de tweede helft gewoon beter, we vonden elkaar en de loopacties waren goed", wou Cayman niet teveel lof in ontvangst nemen.

Het werd geen makkelijke klus tegen de vinnige tegenstanders. "Die Japanners, als je de bal hebt, staan ze er onmiddellijk met drie, vier rond. Dat is hun kracht natuurlijk. Maar in de tweede helft konden we dat beter controleren en knalden we de bal niet steeds meteen weg."

Cayman was misschien wel vrouw van de match, toch wat ons betreft, maar had het kunnen bekronen toen de Japanse doelvrouw in de fout ging. "Ik had hem moeten binnenshotten, maar jammer genoeg ging hij juist naast. Ik hoop dat het op het EK wel lukt", sloot Cayman af.