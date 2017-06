Deze 23 gaan het doen tegen onze Flames Tweet door Redactie



Foto: © photonews Het EK vrouwenvoetbal in Nederland heeft goed nieuws te melden voor het thuisland. Ook de derde groepswedstrijd is daar uitverkocht. Ondertussen is de selectie ook bekend. De KNVB laat weten dat het nu ook de wedstrijd tegen Denemarken helemaal uitverkocht is. Eerder was ook al de openingswedstrijd tegen Noorwegen én het treffen met onze Belgian Red Flames helemaal uitverkocht geraakt. Ondertussen heeft bondscoach Wiegman ook de 23 namen bekend gemaakt die het op het EK tegen Denemarken, Noorwegen en België zullen moeten gaan doen voor Oranje. Daarbij geen Merel van Dongen van Ajax, maar met Jackie Groenen (een halve Belgische), Vanity Lewerissa (ex-Standard) en Lieke Martens (ook ex-Standard) toch wat 'Belgische' inbreng bij de selectie. De volledige selectie is de volgende: Doel: Angela Christ (PSV/FC Eindhoven), Loes Geurts (Paris Saint-Germain), Sari van Veenendaal (Arsenal) Verdediging: Mandy van den Berg (Reading FC), Sheila van den Bulk (Djurgårdens IF), Kika van Es (Achilles '29), Stefanie van der Gragt (Bayern München), Dominique Janssen (Arsenal), Desiree van Lunteren (Ajax), Liza van der Most (Ajax), Kelly Zeeman (Ajax) Middenveld: Anouk Dekker (Montpellier HSC), Daniëlle van de Donk (Arsenal), Jackie Groenen (FFC Frankfurt), Jill Roord (FC Twente), Sherida Spitse (FC Twente) Aanval: Lineth Beerensteyn (FC Twente), Sisca Folkertsma (PSV), Renate Jansen (FC Twente), Vanity Lewerissa (PSV), Lieke Martens (FC Rosengård), Vivianne Miedema (Bayern München), Shanice van de Sanden (Liverpool)

