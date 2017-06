Oranje Leeuwinnen maken indruk tegen Oostenrijk Tweet door Redactie



Foto: © photonews Net als de Belgian Red Flames kwamen ook de Oranje Leeuwinnen op dinsdagavond in actie. En zij wonnen vlotjes van Oostenrijk. Oostenrijk was op de Cyprus Cup nog een tegenstander van de Belgian Red Flames en dat eindigde toen op een 2-2 gelijkspel. Tegen Nederland kwam Oostenrijk echter niet zo scherp voor de dag. Een owngoal leidde meteen de 1-0 in, nog voor het halfuur hadden Miedema en Martens er al 3-0 van gemaakt. Match gespeeld dus, al kwamen de bezoeksters in de tweede helft nog wat opzetten. Voor de Oranje Leeuwinnen is het een mooie opsteker voor het vertrouwen na de nederlaag tegen Japan (0-1). Tegen datzelfde Japan speelden de Flames dinsdagavond 1-1 gelijk.

