Wullaert viel scherp in tegen Japan: "Ik probeerde ons aan het voetballen te krijgen en voor rust te zorgen"

In de tweede helft zag je dat we toch kunnen voetballen en mooie kansen creëerden -Tessa Wullaert

"Ik probeerde om ons aan het voetballen te krijgen en voor wat rust aan de bal te zorgen. Dat is toch wel gelukt. Na die 0-1 reageerden we als groep zoals we dat altijd doen", ging de aanvalster van Wolfsburg verder. Vooral door het kaliber van de tegenstander was ze tevreden met het resultaat.

"Als groep groeien we elke wedstrijd en we zijn nu goed gestart tegen Japan. Het is een heel andere tegenstander dan we op het EK zullen zien, maar ook fysiek zijn we aan het groeien in die duels. Dit is echt een goed begin", sloot Wullaert af.