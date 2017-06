Definitieve EK-selectie komt dichterbij voor Ives Serneels: "Merk die nervositeit nog niet" Tweet door Aernout Van Lindt

door Ives Serneels moet binnenkort knopen doorhakken voor de Belgian Red Flames

Foto: © photonews Het EK in Nederland is nog een maandje van de Belgian Red Flames verwijderd, maar stilaan komt de dag van de definitieve selectie dichterbij. Nu zijn ze nog met 28 (of 29 zo u wil), daar moeten nog zes speelsters verdwijnen om met 23 te zijn. Bondscoach Serneels reageert. De bondscoach opteerder ervoor om voor het eerste deel van de stage 28 namen op te roepen, terwijl volgens de KBVB ook Kassie Missipo in se nog bij de ruime voorselectie hoort. Zij kon in het eerste deel van de stage er echter niet bij zijn vanwege schoolverplichtingen. Met vier doelvrouwen en in elke linie nog wel wat speelsters 'op overschot', wordt het de komende dagen en weken een erg moeilijke zaak voor Serneels om 23 definitieve namen te selecteren. Op 25 juni zal hij die bekendmaken. "Momenteel merk ik die nervositeit nog niet. De speelsters werken keihard op training en zijn enorm gedisciplineerd. Ze gaan heel goed om met de manier van trainen en gaan ook goed met elkaar om naast het veld. Die nervositeit zal nog wel iets toenemen, maar we gaan in eer en geweten de juiste beslissingen proberen te nemen."

