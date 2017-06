VIDEO: Red Flames worden prachtig uitgewuifd voor EK Tweet door Sander De Graeve vanuit Leuven

door De Red Flames kregen een erg mooi afscheid

Foto: © photonews De Red Flames hebben eerder deze week met een mooie 1-1 tegen topland Japan hun laatste wedstrijd op Belgische bodem gespeeld vóór het EK in Nederland. Na afloop wachtte hen dan ook een mooie verrassing. Ze mochten per linie het podium op onder begeleidng van vuurwerk, cheerleaders en uiteraard de vurige fans die in het stadion bleven om hun heldinnen een laatste keer uit te wuiven. De Flames vertrokken daarna op stage, maar dit mooie gebaar van de KBVB, sponsor Carrefour en uiteraard de supporters zal hun wel nog een tijdje bijblijven. Bekijk hieronder de beelden. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

