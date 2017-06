Herbeleef de 1-1 tegen Japan Tweet door Redactie



Foto: © photonews De Belgian Red Flames speelden knap 1-1 gelijk tegen WK-finalist en FIFA-ranking nummer 6 Japan. 3000 fans zagen dat het goed was. Het was opnieuw een feestje aan Den Dreef. Er werden Panini-albums uitgedeeld, sjaals ook voor de fans. En het voetbal mocht er ook meer dan wezen, al was Japan geen evidente tegenstander. Van de knappe 1-1 tegen Japan werd - zoals steeds - ook een aftermovie gemaakt door de KBVB. Die delen we dan ook graag even met jullie, zodat ook jullie de ervaring kunnen herbeleven.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.