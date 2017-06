Zomerstage bij de Gent Ladies - schrijf je in

Van maandag 3 tot vrijdag 7 juli (niet op woensdag) is er op het complex Neptunus in de Botestraat in Wondelgem opnieuw een zomerstage voor speelsters van 7 tot 15 jaar. Ook keepsters zijn welkom en iedereen wordt ingedeeld per leeftijd. Op vrijdag is er een penaltycup tegen een van de nationale doelvrouwen.

De eerste trainingen starten elke dag om 9 uur, de dag is ten einde om 16 uur. Er is wel opvang voorzien van 8 tot 9 en van 16 tot 17 uur. De prijs voor een vierdaagse stage is 145 euro. Inschrijven kan HIER!

Nuttige info :

- De deelneemsters brengen hun eigen bal mee

- Voetbalschoenen ( aangepast schoeisel voor synthetisch gras te voorzien, geen ALU studs) en sportschoenen of slippers te voorzien (voor tijdens het middagmaal)

- Een weinig zakgeld is toegelaten

- Alleen meisjes natuurlijk.

- De deelneemsters worden verwacht om 8u45. De eerste training start om 9 uur. Het einde van de dag is voorzien omstreeks 16 uur.

- Tijdens de stage is er zowel ‘s morgens als ‘s namiddags opvang voorzien.

* ‘s Morgens vanaf 08 uur

* ‘s Namiddags tot 17 uur



Extra's voor 4 dagen voetbalplezier ?

Warme middagmaaltijden en versnapering in de voor- en namiddag, opvang, …