Barcelona klopt AtlÃ©tico Madrid in bekerfinale

Heldin van de dag was Jennifer Hermoso, die haar team met twee doelpunten op een dubbele voorsprong had gezet in Madrid, waar de halve finales en de finale werden gehouden.

Atlético kwam nog even terug via Sonia Bermudez, maar een kwartier voor tijd deed Alexia Putellas de boeken helemaal dicht: 3-1 en wedstrijd gespeeld. Bonmati dikte de score nog aan, een knappe overwinning voor de Catalanen.

Beide teams zullen volgend seizoen ook uitkomen in de Champions League als de nummers 1 en 2 van de competitie in Spanje. Het zijn dan ook de grootmachten van het moment in het Spaanse voetbal.