Gouden Schoen Wullaert: "Mannenvoetbal niet altijd een mooie wereld"

Clichés ontkrachtigen? Daar doet Wullaert eigenlijk niet meer aan mee. Het moet misschien ook niet meer. Hoewel? De voorbije week gingen Johan Derksen en co in Voetbal Inside nog eens gretig door op het vrouwenvoetbal.

"Ach, we zijn geen manwijven. Dat klopt totaal niet. Dat er veel lesbische vrouwen in het vrouwenvoetbal zitten? Dat ga ik niet tegenspreken. Maar als je voor de vrouwen bent, dan is dat geen issue", klinkt het in De Zondag.

"Wat dat betreft is het vrouwenvoetbal mooier en puurder. Mannen zijn macho's, zeker? Ik vind het mannenvoetbal niet altijd een mooie wereld." De komende weken bereiden Wullaert & co zich verder voor op het EK.