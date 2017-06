Essevee blikt terug op het seizoen in eerste nationale

Essevee raakte niet verder dan de lagere middenmoot in eerste nationale. Nochtans speelde het team dit seizoen meermaals aanvallend en dominant voetbal. “Op gebied van resultaten had er misschien meer ingezeten”, aldus coach Dennis Moerman. Hij trok ondertussen naar Gent Ladies om er als T2 te fungeren, Raymond Loose (ex-T2 bij Genk Ladies) kwam in zijn plaats.

“We hebben ook wel de nodige dosis pech gehad. We kozen steevast voor positief en dominant voetbal, maar onze efficiëntie was in sommige wedstrijden iets minder. En aan de overkant was het dan wel vaak raak. We hebben gespeeld vanuit combinatievoetbal en niet zomaar met lange ballen gewerkt. Qua voetbal heb ik vaak gezien wat ik wou zien, maar de resultaten volgden niet.”

En dus ging de club in elke linie gericht op zoek naar een versterking om zowel aanvallend als verdedigend efficiënter te worden. Met Scherrens, Geeraert, Verhoeven en Declerck werden al enkele toptransfers gedaan ondertussen.