Gent Ladies geven erg internationaal oefenprogramma prijs

Foto: © photonews De Gent Ladies zijn na de bekerwinst afgelopen seizoen stilaan klaar om zich ook deze jaargang voluit te smijten. Het gaat veel internationale matchen spelen om zich ten volle voor te bereiden. Zoals steeds worden de speelsters ook dit seizoen op de Gentse Feesten voorgesteld. Dit jaar zal dat op 17 juli zijn, ook meteen de eerste trainingsdag voor de Ladies. Daarna volgt een zwaar oefenprogramma, met onder meer wedstrijden tegen Metz, de beloften van PSG, PEC, ADO, Telstar, en Duisburg. Drie Nederlandse, twee Franse en een Duitse tegenstander - naast twee Belgische oefenpotten. Het volledige oefenprogramma: 29 Juli KAA Gent Ladies - Club Brugge

9 Aug KAA Gent Ladies - Zulte Waregem

13 Aug Duisburg - KAA Gent Ladies

15 Aug KAA Gent Ladies - FC Metz

19 Aug KAA Gent Ladies - PEC Zwolle

22 Aug KAA Gent Ladies - ADO Den haag

25 Aug KAA Gent Ladies - Telstar

27 Aug PSG (beloften) - KAA Gent Ladies

