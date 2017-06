Is uw Paniniboekje al vol? Flames signeren

Voor het EK 2017 in Nederland is er wel degelijk een Panini-boek gemaakt. Per team zijn er 18 speelsters geselecteerd, bij de Belgian Red Flames zijn dat de 18 met de meeste speelminuten doorheen de campagne.

Ondertussen worden de fans stilaan gek, want de Flames zijn erg gegeerd bij de supporters. Voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen Japan werden er boekjes uitgedeeld, alsook stickers uitgewisseld.

De Flames zelf gaan ook rond in het land om her en der een keertje hun handtekening te zetten op hun eigen stickertje. Zo ook afgelopen weekend in Waterloo en Drogenbos.