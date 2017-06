De statistieken van de Super League (2): Erg propere competitie, wie pakte de meeste kaarten?

84 wedstrijden - toegegeven, enkele matchen leverden een forfait op zonder dat er werd gespeeld dus werden er maar 81 matchen écht gespeeld - en amper 93 kaarten, dat is bijzonder weinig.

In totaal vielen van zes verschillende speelsters zes rode kaarten te noteren, waarvan er bij een aantal nog kon worden gediscussieerd of het echt wel rood was. Aan de andere kant werd een aantal keer opvallend natrappen niet bestraft - een Reviewcommissie heeft de Super League nog niet.

Standard was relatief gezien het bruutste team, met 19 kaarten in 24 wedstrijden is ook dat nog maar een gemiddelde van hoop en al 0,79 kaarten per wedstrijd, verwaarloosbaar dus.

Bij de speelsters zijn het Heleen Jaques en Charlotte Cranshoff die met vier gele kaarten de plak zwaaien. Zeven speelsters pakten drie kaarten, nog eens twaalf anderen hielden het op twee.