Steeds meer mensen vinden weg naar de Flames: "Komt niet van Ã©Ã©n wedstrijd"

“De fans die we nu hebben? Ik denk dat zoiets echt opgebouwd is en niet komt van een wedstrijd”, aldus bondscoach Ives Serneels. “De mensen die kwamen kijken tegen pakweg Schotland en twijfelden, die zullen na het bekijken van de documentaire op de VRT misschien ook nog eens komen kijken.”

“Het groeit gestaag aan, dat zie je ook in de toeschouwersaantallen. Ik denk dat we de laatste twee-drie jaar de fans die we opbouwen kunnen houden. Het is nu aan de federatie om nog meer fans te vinden. Op het EK kan onze twaalfde man een bepalende rol spelen.”

De cijfers bewijzen het ook. Waar vroeger wedstrijden van de Rode Duivelinnen op achterafveldjes werden gespeeld voor 200 of 250 toeschouwers, kan je nu zelfs in Eupen een veelvoud mensen weten te boeien. Tegen toplanden als Nederland of Engeland waren er zelfs meer dan 5000 fans. Verre van slecht …