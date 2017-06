Sterspeelster Wullaert mag EK promoten bij Van Gils & Gasten

"We zijn goed bezig, maar er is zeker nog marge om door te groeien naar het EK toe. Het wordt nog een druk programma met een match in Spanje en in Frankrijk, we bekijken het week per week", aldus Tessa Wullaert in gesprek met Lieven Van Gils in Van Gils & Gasten.

"De Gouden Schoen was een mijlpaal, maar het is ook door de prestaties die we hebben neergezet dat er meer aandacht is gekomen", is de sterspeelster van de Belgian Red Flames duidelijk.

"Truitjetrek of laten vallen, dat gebeurt in het vrouwenvoetbal veel minder. Daarom is het ook op zich een puurdere sport." Waarom Van Gils een panini-stickertje van Red Flame Wullaert in zijn boekje kleefde. Applaus.